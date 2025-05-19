Fed Başkanı Williams: Para politikası belirsizliklerle başa çıkmak için doğru yerde

New York Fed Başkanı John Williams, mevcut faiz oranı politikasının belirsiz ekonomik koşullarla başa çıkmak için uygun bir konumda olduğunu belirtti.

New York'ta Mortgage Bankacıları Birliği tarafından düzenlenen toplantı öncesinde konuşan Williams, ekonomik verilerde bazı risk işaretleri görülse de genel anlamda ekonominin iyi seyrettiğini ifade etti.

"Fed faiz kararlarında acele etmeyecek"

Williams, Fed'in uyguladığı faiz politikasının ekonomik büyümeyi bir miktar baskıladığını ancak mevcut durumda “iyi konumlandığını” kaydetti. Ekonomik eğilimlerin netleşmesinin zaman alacağını dile getiren Williams, Fed'in faiz kararlarında acele etmeyeceğinin sinyalini verdi.

Ayrıca Williams, ticaret politikalarına ilişkin değerlendirmesinde, gümrük tarifelerinin enflasyon ve işsizlik üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.