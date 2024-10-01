FED Başkanı'nın açıklamaları ve Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yükseltiyor

Petrol fiyatları, dün ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin küresel arzda aksamaya neden olacağı endişeleriyle yükseldi.

2024'te toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olacak mı?

Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti. İş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğumaya ihtiyaç olduğuna inanmadığını ifade eden Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Söz konusu beklentilerin ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artırması bekleniyor.

Bunun yanı sıra küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da süren çatışmalar petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklemeyi sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,65 ile 73,60 dolar aralığının direnç, 70,89 ile 70,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.