Fed başkanlığı adayı Rick Rieder'den faiz açıklamaları

Fed başkanlığı için olası adaylar arasında yer alan BlackRock Küresel Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Direktörü Rick Rieder, faiz indirimlerinin "açıkça yavaşlayan" iş gücü piyasasıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Rieder, Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası açıklamalarında "beklenenden oldukça şahin" bir tutum sergilediğini ifade etti.

Rieder, "Aralık toplantısında bir indirim yapılmayabileceğine inanıyoruz, bu da yeni faiz indirimlerini yeni yıla ve potansiyel olarak yeni bir Başkan'a erteleyebilir" dedi.

Fed, iki günlük toplantısının sonunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekti. Powell, aralık ayında yeni bir faiz indiriminin “kesin olmadığını” vurguladı.

Fed başkanlığı aday listesinde

Rieder’in açıklamaları, Hazine Bakanı Scott Bessent’in Powell’ın 2025 Mayıs ortasında sona erecek görev süresi için hazırladığı beş kişilik kısa listedeki adaylardan biri olması nedeniyle dikkat çekti.

Online piyasalarda Kalshi ve Polymarket verilerine göre Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett en güçlü aday olarak öne çıkarken, Fed Guvernörü Christopher Waller ve eski Fed Guvernörü Kevin Warsh onu izliyor. Rieder’in şansı ise yüzde 8–9 seviyesinde görülüyor.