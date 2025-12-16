Fed başkanlığı yarışında dengeler değişti: Hassett düştü, Warsh yükseldi

Kevin Hassett’in ABD Merkez Bankası başkanlığı için adaylığı, piyasalarda bir dönem neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Başkan Donald Trump’a yakın üst düzey isimlerden gelen itirazlarla karşılaştı.

Konuya yakın kaynaklar CNBC'ye yaptıkları açıklamalarda, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü olan Hassett’in Trump’a fazla yakın görülmesinin endişe yarattığını belirtti. Bu yakınlığın, Hassett’i mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçmek için ilk etapta favori haline getirdiği ifade ediliyor.

Hassett düştü, Warsh yükseldi

Trump, cuma günü Wall Street Journal’a verdiği röportajda, eski Fed Guvernörü Warsh’ın Hassett ile birlikte aday listesinin zirvesine yükseldiğini söyleyerek piyasaları şaşırttı. Bu açıklama, Kalshi tahmin piyasalarında Hassett’in şansını sert biçimde düşürdü.

Hassett’in olasılığı pazartesi günü yüzde 51’e gerilerken, bu oran ay başında yüzde 80’in üzerindeydi. Warsh’ın şansı ise Aralık başındaki yüzde 11 seviyesinden yüzde 44’e yükseldi.