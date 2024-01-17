Fed Bej Kitap: Ekonomik aktivite kasımdan bu yana "çok az" değişti

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, bir önceki raporun yayımlandığı kasım ayından bu yana çoğu bölgede ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı aktarıldı.

Farklılık bildiren dört bölgeden üçünde ekonomik faaliyette ılımlı bir büyüme, birinde ise ılımlı düşüş yaşandığı kaydedilen raporda, tüketicilerin tatil sezonunda bir miktar mevsimsel rahatlama sağladığı ifade edildi.

Raporda, mevsimsel talebin hava taşımacılığı hacmini artırdığına işaret edilerek, bazı bölgelerde eğlence amaçlı seyahatlerin arttığı belirtildi.

Neredeyse tüm bölgelerde imalat faaliyetlerinde düşüşler yaşandığına değinilen raporda, yüksek faiz oranlarının otomobil satışlarını ve emlak anlaşmalarını sınırlamaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, "Faiz oranlarının düşme ihtimali, çeşitli sektörlerde bir iyimserlik kaynağı olarak gösterildi." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, ofis piyasasına ilişkin endişeler, genel talebin zayıflaması ve 2024 siyasi döngüsünün sıklıkla ekonomik belirsizliğin kaynakları olarak gösterildiği belirtilen raporda, genel olarak çoğu bölgede firmalarının gelecekteki büyüme beklentilerinin olumlu olduğu veya iyileştiği kaydedildi.

Ücret baskılarının hafiflemesi bekleniyor

Raporda, neredeyse tüm bölgelerin bir veya daha fazla soğuyan iş gücü piyasası belirtisine işaret ettiğine değinilerek, birçok bölgedeki firmaların ücret baskılarının hafiflemesini ve ücret artışlarının gelecek yıl daha da düşmesini beklediği ifade edildi.

Altı bölgede hafif veya ılımlı, iki bölgede de orta derecede fiyat artışı olduğu kaydedilen raporda, beş bölgede genel fiyat artışlarının önceki döneme göre bir dereceye kadar azaldığını, diğer üç bölgede de fiyat baskılarında önemli bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Raporda, artan tüketici fiyatları hassasiyetinin perakendecileri kar marjlarını daraltmaya ve tedarikçilerini fiyatları artırma çabalarını geri çekmeye zorladığı anlatıldı.