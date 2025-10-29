Fed, bilanço küçültme sürecini durduracak

ABD Merkez Bankası (Fed), 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlediği toplantısında, faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Bu karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Aralık ayında bir faiz indirimi yapılmasının "kesin olmadığını" belirtti.

Powell, toplantıdaki tartışmalarda, Aralık toplantısında faiz indiriminin nasıl yapılacağı konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını vurgulayarak, bu konuda kesin bir adım atılmasının garanti olmadığını ifade etti.

Powell, enflasyonda risklerin yukarı, istihdamda ise aşağı yönlü olduğunu belirterek, kapanmadan önceki verilerin ekonomik büyümenin beklenenden daha sağlam olabileceğini söyledi. Ayrıca, federal hükümetin kapanmasının ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve kapanma sona erdikten sonra etkilerin tersine döneceğini belirtti.

'Gelecek aylarda bilanço küçültmeyi durdurabiliriz'

Bilanço küçültme süreciyle ilgili olarak Powell, daha önce yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda bu sürecin sonlandırılabileceğini sinyalini vermişti. "Uzun süredir planımız, rezervlerin yeterli seviyeye ulaşmasının ardından bilanço küçültmeyi durdurmaktı. Gelecek aylarda bu noktaya yaklaşabiliriz," diyen Powell, karar için çeşitli göstergeleri yakından takip ettiklerini belirtti.