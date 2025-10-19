Fed ekim ayın faiz kararı ne zaman? Fed faiz indirecek mi?
Amerikan Merkez Bankası, ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalar, Fed’in bu toplantıda alacağı kararları yakından takip ediyor. Eylül ayında 9 ay sonra faiz indirimi yapan Fed’in ekim ayındaki adımı merakla bekleniyor. Sıkça gelen soru "Fed ekim ayın faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay faiz düşecek mi" sorularına yanıt arıyor. Toplantı tarihi yaklaştıkça heyecan da artıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı Fed toplantısı 28-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Faizler inecek mi?
16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 99.3'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.