Fed faiz düşürecek mi? Fed toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte?

Küresel ekonominin nabzını tutan kritik virajlardan biri olan Fed faiz kararı yaklaşırken, yatırım çevreleri heyecanla faizlerin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Yılın son faiz toplantısında nasıl bir rota çizileceği, yalnızca ABD piyasalarını değil, dünya genelindeki yatırımcıların stratejilerini de etkileyecek. Net tarihi bilmeyenler ısrarla "Fed toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte" diye soruyor.

Fed faiz kararı ne zaman?

Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faizlere ilişkin alınacak karar ise 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de kamuoyuna ilan edilecek.

Fed faiz düşürecek mi?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 14.8'i faizlerin sabit tutulacağını 85.2'si ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.