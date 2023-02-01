Fed faiz için ne karar verecek? İşte ekonomistlerin beklentileri

Dünya genelinde dünden itibaren yoğunlaşan veri takvimi ve merkez bankası kararları yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaki yönlendirmeler büyük önem arz ediyor.

Analistler, piyasalarda Fed’in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne değinerek, bugünkü toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, ABD’nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 110 baz puana indiğini de dile getiriyor.

Avrupa borsaları karışık

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,3, Nasdaq endeksi yüzde 1,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne yatay seyirle başladı. Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, Alman ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik endişeler güçlenmeye başladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 yükselirken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,16, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 geriledi.

Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı. Çin'de ocak ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 seviyesinde gerçekleşerek hem beklentileri aştı hem de imalat sanayinin daralma eğilimini sonlandırdığını gösterdi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da 54,4’e çıktı. Yeni konut satışları arttı Japonya’da sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 gerilese de beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken, perakende satışlar da Aralık'ta yıllık bazda yüzde 3,8 artarak öngörüleri geride bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 geriledi. Öte yandan, piyasalarda, ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceği beklentisi hakim oldu.

Fed üyelerinin son dönem mesajları ve piyasa fiyatlaması bankanın politika faizinde 25 baz puan artış yapabileceğini gösteriyor. Ülke ekonomisi, 2022’nin 4’üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyürken, yeni konut satışları da Aralık 2022’de aylık yüzde 2,3 artışla 616 bine çıkarak, 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları büyümesi yıllık bazda yüzde 2,1’e gerilerken, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy: Parasal sıkılaşmada biraz daha ılımlı bir politika izleyerek politika faizinde 25 baz puanlık bir artışa gidilecek.

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner: Ekonomi soğudu. Faiz oranlarında tepe noktası uzak değil. Fed geçen yıl politika faizini 425 baz puan artırmıştı.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey: Enflasyondaki düşüş Fed'in Aralık’taki 50 baz puan olan faiz artırım boyutunu Şubat'ta 25 baz puana indirme ihtimalini artırdı.