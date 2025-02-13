FED faiz indirimine gidecek mi? Bankacılık devinden kritik tahmin

ABD'de dün açıklanan enflasyon beklentilerin üzerinde artarak ocak ayında 0.4, yıllık bazda ise yüzde 3 oldu. Kritik verilerin açıklanmasının ardından FED'in faiz indirimi beklentileri ötelendi.

Ancak piyasalar, FED'İn mart ayında indirime gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Japon yatırım bankası Nomura analistlerine göre FED'in önümüzdeki ay faiz indirimine gitmesi artık olası görünmüyor.

Trump yönetimi ekonomiyi yavaşlatacak

David Seif liderliğindeki analistler, ABD ekonomik faaliyetlerinin yakın vadede güçlü kalması gerektiğini, ancak Trump yönetiminin hırçın ticaret politikasının etkisiyle muhtemelen yavaşlayacağını öngördüler.

Tarifeler belirsizliği artırıyor

Şu anda birçok ülkeye yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin artırılmasını bekleyen analistler, gümrük tarifeleri ABD tüketici harcamaları üzerinde baskı yaratırken, politika belirsizliğinin iş yatırımları için bir rüzgar oluşturacağını savundular.

Gevşeme 2026'da

"Tarife kaynaklı enflasyon nedeniyle FED'in daha az agresif gevşemesi konut piyasasındaki toparlanmayı frenleyebilir" diyen analistler, tarife kaynaklı enflasyon geçtikten sonra FED gevşemesinin 2Ç 2026'da yeniden başlayabileceğini belirttiler