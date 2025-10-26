Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Fed faizleri 50 puan iner mi?

Ekim ayı Fed toplantısı öncesi küresel piyasalar bekleyişe geçti. Amerika’dan gelen son enflasyon rakamları sonrası faiz indiriminin ne kadar yapılacağı merak konusu oldu. Ekonomistler ve yatırımcılar şimdi "Amerika faiz düşürecek mi, ne kadar düşecek" sorusuna yanıt arıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı Fed toplantısı 28-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

Faizler inecek mi?

26 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 99.6'sı faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.