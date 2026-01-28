Fed faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Powell saat kaçta konuşacak?
Bugün piyasaların gözü Fed'de... Amerikan Merkez Bankası yılın ilk toplantısında alacağı kararı duyuracak. Yatırımcılar kararı beklerken "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusunu sıkça yöneltiyor.
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Yatırımcılar, kararın açıklanacağı zamana odaklanırken faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmeler de merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak ve faiz kararı saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
28 Ocak Çarşamba günkü piyasa beklentisine göre bu ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 4.6 şeklinde...