Fed faiz kararı açıklanıyor gözler saat 22:00'de

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılın ilk toplantısında faiz artış hızında vites düşürmesi öngörülüyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed üyelerinin son dönem mesajları ve piyasa fiyatlaması bankanın politika faizinde 25 baz puan artış yapabileceğini gösteriyor.

Analistler, piyasalarda ABD’deki “yumuşak iniş” senaryosunun hala ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, Fed’in para politikası kararları öncesinde ABD’nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 120 baz puanda seyrettiğini hatırlattı.

Fed toplantısı saat kaçta sonuçlanacak?

Şubat 2023 Fed toplantısı dün başladı. Günün en çok merak edilen ‘’Fed faiz kararı ne' sorusu oldu. Fed faiz kararı saat 22:00'de açıklanacak. Fed toplantısı ve faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell kameralar karşısına geçerek gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak.