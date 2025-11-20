Fed faiz kararı bu ay açıklanıyor mu? Amerikan Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faizler düşecek mi?

Küresel piyasalarda gözler yeniden Amerikan Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomik verilerin seyri, yatırımcıların beklentilerini doğrudan etkiliyor. Toplantının hangi tarihte yapılacağı ve kararların nasıl şekilleneceği sıkça araştırılıyor. Her geçen gün "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" artıyor.

Fed toplantısı ne zaman?

Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.

Fed faiz düşürecek mi?

Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 64.6'sı faizlerin sabit tutulacağını 35.4'ü ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.