Fed faiz kararı bu hafta mı açıklanacak, ne zaman açıklanıyor?
Yeni haftaya girilmesi ile birlikte Fed faiz kararının tarihi epey araştırılmaya başlandı. Faizlerin sabit tutulması beklenirken Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları tüm dünyayı etkileyecek. Tarihler yaklaşırken art arda "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Dünya Fed'e kilitlendi. Fed haftasında Amerikan Merkez Bankası'nın atacağı adım özellikle yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Karar sonrası ise Jerome Powell kameralar karşısına geçecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak ve faiz kararı saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
26 Ocak Pazartesi günkü piyasa beklentisine göre bu ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 4.6 şeklinde...