Fed faiz kararı bu hafta mı, ne zaman belli olacak? Fed faiz artıracak mı, sabit mi bırakacak?

Fed uzun zamandır faizleri 3,5-3,75 aralığında sabit tutuyor. Bu ay çok kritik bir toplantı gerçekleşecek. Piyasalar faiz artışı beklerken Amerikan Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuş durumda... Hafta sonu da sıkça "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararını 16 Eylül saat 21.00'de açıklayacak. Ardından Fed Başkanı Kevin Warsh aynı gün saat 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

12 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla piyasaların yüzde 85.5'i 25 baz puan faiz artışı bekliyor.