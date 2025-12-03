Fed faiz kararı bu hafta mı, ne zaman? Fed faiz düşürecek mi, ne kadar indirecek?

Amerikan Merkez Bankası'nın aralık ayı toplantısı için geri sayım başladı. Küresel piyasalar gözünü Fed'e çevirirken Başkan Powell'ın da yapacağı açıklamalar dikkatle takip edilecek. Günler ilerledikçe artan soru ise "Fed faiz kararı ne zaman" şeklinde...

Fed faiz kararı ne zaman?

Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faizlere ilişkin alınacak karar ise 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de kamuoyuna ilan edilecek.

Fed faiz düşürecek mi?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 14.8'i faizlerin sabit tutulacağını 85.2'si ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.