Fed faiz kararı bu hafta mı, ne zaman?
Fed faiz kararı için heyecanlı bekleyiş... Ülke merkez bankaları, ekonomistler, yatırımcılar kararı bekliyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusunu hızlandırmış durumda...
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’ndan gelecek mesajlara kilitlendi. Para politikasına yön verecek adım, yalnızca Amerika’yı değil tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Piyasalar, yön tayin edecek açıklamayı beklerken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu ağır basıyor.
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak ve faiz kararı saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
20 Ocak Salı günkü piyasa beklentisine göre bu ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 4.6 şeklinde...