Fed faiz kararı bugün mü, ne zaman? Fed faizleri kaç puan indirecek?

Yeni haftada küresel ekonomi gündeminde Fed toplantısı var. ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarında nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde sıkça gelen soru "Fed faiz kararı ne zaman" şeklinde...

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı Fed toplantısı 28-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

Faizler inecek mi?

26 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 99.6'sı faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.