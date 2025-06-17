Fed faiz kararı bugün mü, yarın mı açıklanacak?
Dünya Fed'in alacağı faiz kararını bekliyor. Powell'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilirken kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak adına "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor. İşte toplantı tarihi ve faiz kararı saati...
Fed aylardır faizleri sabit tutuyor. Amerika'da enflasyon düşerken Trump ise faizlerin düşmesini istiyor. Kritik karar öncesi tarih konusunda bilgi almak isteyenler ""Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) 17-18 Haziran tarihinde toplanacak. Fed faiz kararını 18 Haziran saat 21.00'de duyuracak.
Piyasa beklentisine bakıldığında 18 Haziran 2025 tarihli Fed toplantısında faiz oranlarının sabit bırakılması neredeyse kesin gibi görünüyor.