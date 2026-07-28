Fed faiz kararı bugün mü, yarın mı? Fed faiz artıracak mı?

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Amerikan Merkez Bankası temmuz ayında bir kez daha toplanıyor. Küresel piyasaların gözü kulağı toplantıdan çıkacak kararda... 3 faiz artırımı beklentisi devam ederken bu toplantıda nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman" sorusunun yanıtı...

Fed faiz kararı bugün mü, yarın mı?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı yarın yani 29 Temmuz'da açıklanacak. Karar kamuoyuna saat 21.00'de duyurulacak. Kevin Warsh saat 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

28 Temmuz 2026 Salı günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 37,6'i 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 62,4'si ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.