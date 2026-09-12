Fed faiz kararı için geri sayım: 25 baz puanlık artış beklentisi güçlendi

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Küresel piyasaların gözü gelecek hafta ABD’den gelecek faiz kararına çevrildi. Fed Başkanı Kevin Warsh’un Jackson Hole’da verdiği mesajların ardından son makroekonomik veriler de faiz artışı beklentisini güçlendirdi.

Kararın kendisi kadar Fed’in politika metninde vereceği mesajlar ve karar sonrasında düzenlenecek basın toplantısındaki sinyaller de piyasaların yönü açısından önem taşıyacak.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 15-16 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Piyasalarda Fed’in çarşamba günü 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. İş gücü piyasasının güçlü kalması ve enflasyonun Fed’in hedefinin üzerinde seyretmesi, faiz artışına zemin hazırlayan başlıca gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Kevin Warsh’tan faiz artışı sinyali

Fed Başkanı Kevin Warsh, 28 Ağustos’ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada enflasyonla mücadeledeki kararlılığını vurguladı.

Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi halinde para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

Finansal koşulları “kısıtlayıcı” olarak nitelendiremeyeceğini belirten Warsh, iş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğunu düşündüğünü ancak fiyat istikrarına ilişkin rakamların endişe verici olduğunu söyledi.

Warsh, yaz aylarında kişisel tüketim harcamaları ve Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin beklentilerden daha iyi gelmesine rağmen bunun temel eğilimlerde anlamlı bir iyileşmeye işaret etmediğini belirtti.

Fed Başkanı, temel enflasyonun açık biçimde ve yeterli hızla hedefe ilerlediğinden emin olunması gerektiğini, aksi durumda atılacak yeni adımlar bulunduğunu ifade etti. Bu mesajların ardından para piyasalarında Fed’in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yükseldi.

Fed temmuz toplantısında faizi sabit tutmuştu

Fed, temmuz ayındaki toplantısında politika faizini 3’e karşı 9 oyla yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Ancak karar kurul içinde görüş ayrılığı bulunduğunu da ortaya koymuştu.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan karara karşı oy kullanmış, üç yetkili de politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olmuştu.

Fed üyeleri faiz konusunda farklı düşünüyor

Fed yetkililerinden son dönemde gelen açıklamalar FOMC içindeki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi.

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid enflasyonun “inatçı ve katı” seyrettiğini belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack enflasyon konusunda harekete geçme zamanının geldiğini söyledi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de enflasyonun düşmeye devam ettiğine ilişkin aradığı kanıtı görememesi durumunda faiz artışını desteklemeye açık olduğunu ifade etti.

Christopher Waller faizlerin sabit tutulmasını destekleyebilir

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise diğer bazı yetkililerden farklı bir mesaj verdi.

Waller, son verilerde dezenflasyon yönünde bazı işaretlerin görülmeye başladığını belirterek, bu eğilimin devam etmesi halinde eylül ayında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğini söyledi.

Uzmanlar Fed’den faiz artışı bekliyor

Fed’in yaklaşan toplantısına ilişkin ekonomistlerden de faiz artırımı yönünde değerlendirmeler geliyor.

ING Amerika Bölgesel Araştırma Başkanı Padhraic Garvey, Warsh’un Jackson Hole’daki şahin tutumuna işaret ederek Fed Başkanı’nın gelecek hafta faiz artırımı yönünde baskı yapacağını ve FOMC üyelerinin çoğunun bunu desteklemesinin muhtemel olduğunu söyledi.

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin ise gelecek FOMC toplantısında faiz artırımının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Fed’in 15-16 Eylül toplantısında alınacak karar böylece yalnızca politika faizinin yeni seviyesini değil, kurul içindeki görüş ayrılığının nasıl şekillendiğini de gösterecek. Piyasaların odağında 25 baz puanlık artış beklentisinin yanı sıra Kevin Warsh’un karar sonrasında vereceği mesajlar olacak.