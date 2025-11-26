Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerika faiz düşürecek mi?
Fed aldığı kararlarla tüm dünya ekonomileri için belirleyici olmayı sürdürüyor. Yatırımcılar ve finans çevreleri, bir sonraki toplantının tarihini büyük bir dikkatle takip ediyor. Faizlerin indirilip indirilmeyeceği merak edilirken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu ağır basıyor.
Fed'in attığı adımlar tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. son iki toplantıda toplam 50 baz puan indirime giden Fed'in bir sonraki hamlesi tartışılıyor. Konu gündemden düşmezken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.
Fed faiz düşürecek mi?
26 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 19.2'si faizlerin sabit tutulacağını 80.8'i ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.