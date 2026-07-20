Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faiz indirecek mi?

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Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Bu ay yine milyonlardın gözü Amerikan Merkez Bankası'nda olacak. Karar tüm dünyayı yakından ilgilendirirken yeni hafta ile birlikte "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanmış durumda...

Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası 29 Temmuz'da bir araya gelecek ve kararı saat 21.00'de duyuracak. Toplantı sonrası Kevin Warsh saat 21.30'da basın karşısına geçecek.

20 Temmuz 2026 Perşembe günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 12,2'si 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 87,8'i ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.