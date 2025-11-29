Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faizleri düşürecek mi, ne kadar düşürecek?
Aralık ayında Fed toplantısı gerçekleşecek. Son iki toplantıda faiz indirimine giden Amerikan Merkez Bankası'nın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olmuş durumda... Özellikle yatırımcılar tarihleri öğrenmeye çalışıyor bu nedenle "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu tekrar tekrar geliyor.
Ülke merkez bankaları, yatırımcılar, ekonomistler Fed'e odaklandı. Heyecan katsayısı her geçen gün artıyor. Piyasalar indirime kesin gözle bakarken Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları beklenecek. Her gün ve gittikçe artan soru "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Fed toplantısı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.
Fed faiz düşürecek mi?
29 Kasım 2025 Cumartesi günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 16.8'i faizlerin sabit tutulacağını 83.2'si ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.