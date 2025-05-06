FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Amerikan Merkez Bankası (Fed) faizleri ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirecek mi

Yatırımcıların gözü ABD'den gelecek faiz kararlarında... Bu hafta piyaasalar için çok önemli... ABD Başkanı Donald Trump'ın "Faizleri indirin" baskısına Jerome Powell'ın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu... Bu günlerde en çok yöneltilen soruların başında ise "Fed faiz kararı ne zaman?" geliyor.

Fed faizleri ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Fed faiz kararı ise Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Jerome Powell ise saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.

Fed faiz indirecek mi?

Piyasanın %97,3'lük ezici çoğunluğu, FED'in politika faizini %4,25 - %4,50 aralığında sabit tutmasını bekliyor.

Sadece %2,7’lik küçük bir kesim, faizlerin %4,00 - %4,25 aralığına indirilmesi yönünde bir adım bekliyor.