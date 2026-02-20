Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay Fed toplantısı yok mu?

Geçen ay faizleri sabit bırakan Fed'in bir sonraki toplantıda nasıl bir hamle yapacağı sık sık tartışılıyor. Piyasa beklentisi önümüzdeki toplantıda da faizlerin sabit kalacağı yönünde... Günler ilerlerken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu da artıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. FED bir sonraki toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 17 Şubat 2026 itibarıyla faizler yüzde 92.4 oranında sabit kalacak.