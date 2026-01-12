Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz düşürecek mi?
Amerikan Merkez Bankası ocak ayında bir kez daha toplanacak. Fed yılın ilk toplantısına hazırlanırken enflasyon rakamları faizler üzerinde etkili olacak. Günler ilerledikçe "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.
Fed üst üste 3 toplantıda faizleri düşürdü. Ocak ayında nasıl bir yol izleneceği merak konusu olmuş durumda... Piyasa beklentileri sürekli olarak değişirken özellikle yatırımcılar toplantı tarihini araştırıyor. Sıkça "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fed faiz kararı 26 Ocak saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
12 Ocak Pazartesi günkü piyasa beklentisine göre gelecek ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 5.7 şeklinde...