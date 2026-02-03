Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirecek mi?

Fed faiz kararları dünyayı yakından ilgilendiriyor. Ülke merkez bankaları, ekonomistler, yatırımcılar buradan çıkan sonuçlara göre hareket ediyor. Bu ay toplantı olup olmayacağı merak edilirken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. FED bir sonraki toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.00'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 3 Şubat 2026 itibarıyla faizler yüzde 92 oranında sabit kalacak.