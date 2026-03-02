Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faizleri düşürecek mi?
ABD-İran savaşı piyasaları sarsarken Fed'in nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Mart ayında toplanacak Fed'in hangi tarihte kararı duyuracağı merak ediliyor. Sık sık "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
Orta Doğu kaynıyor, ekonomiye nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Bu ay Fed faiz kararını açıklayacak. Savaşın gölgesinde Fed'in yapacağı hamle tartışılıyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve faiz kararını saat 21.00'de duyuracak.
Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.
Piyasaların beklentisine göre 2 Mart 2026 itibarıyla faizler yüzde 94.9 oranında sabit kalacak.