Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faizleri indirecek mi?

Fed'in bir sonraki toplantısı için geri sayım başladı. Kurulun, politika faizlerini mevcut seviyede tutup tutmayacağı veya bir indirim kararı alıp almayacağı sıkça tartışılıyor. Yatırımcılar ve finans uzmanları, bankanın açıklayacağı kararın tarihini öğrenmeye çalışırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.

Fed toplantısı ne zaman?

Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.

Fed faiz düşürecek mi?

21 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 64.5'i faizlerin sabit tutulacağını 35.5'i ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.