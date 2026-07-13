Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed toplantısı hangi tarihte?

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Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomistlerin yıl sonuna kadar 3 faiz beklentisi piyasaları gererken bu ay yapılacak toplantı çok kritik... Binlerce kişi "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Temmuz ayı Fed faiz toplantısı 29 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 21.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası Kevin Warsh saat 21.30'da basın karşısına geçecek.

13 Temmuz 2026 günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 36.5'i 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 63,5'i ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.