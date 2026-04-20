Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Fed faizleri düşürecek mi?

Küresel piyasaların gözü kulağı Fed’de… ABD Merkez Bankası’nın atacağı adım yalnızca doların değil, altın ve kripto para piyasalarının da yönünü belirleyecek. Yatırımcılar, karar metninde yer alacak ifadeleri ve Fed Başkanı’nın yapacağı açıklamaları merakla bekliyor. Net tarih araştırılırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusuna başvuruluyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararını 22 Nisan 2026 Perşembe günü açıklayacak. Merkez kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.

ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle bazı ekonomistler faizlerin bir kez daha sabit kalacağını belirtirken bazıları ise faizlerde ufak bir artış olacağını öngörüyor.