Fed faiz kararı ne zaman? Amerikan Merkez Bankası faizleri artıracak mı?

Fed faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu ay yapılan faiz artırımının bir sonraki toplantıda devam edip etmeyeceği merak konusu... Her geçen gün artan soru "Fed faiz kararı ne zaman" oluyor.

Fed faiz toplantısı ne zaman?

Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.

Piyasaların 66,6'sı 27 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 25 baz puan faiz artışı bekliyor.