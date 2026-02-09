Fed faiz kararı ne zaman? Bu ay Fed toplantısı var mı?

Fed yılın ilk faiz toplantısını 28 Ocak'ta gerçekleşti. Amerikan Merkez Bankası ocak ayında faizleri sabit bırakırken bir sonraki toplantıda nasıl bir karar vereceği araştırılıyor. Öte yandan toplantı tarihi de sık sık sorgulanıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. FED bir sonraki toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.00'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 6 Şubat 2026 itibarıyla faizler yüzde 84.6 oranında sabit kalacak.