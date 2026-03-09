Fed faiz kararı ne zaman, bu hafta mı?

Bir önceki toplantıda faizleri sabit tutan Fed, mart ayında bir kez daha toplanacak. Savaş tüm hızıyla sürerken Fed'in nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Tarihi henüz bilmeyenler "Fed faiz kararı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve faiz kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 9 Mart 2026 itibarıyla faizler yüzde 97 oranında sabit kalacak.