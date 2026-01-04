Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz düşürecek mi?
Yeni yıla girdik ve Fed'in alacağı kararlar merak bekleniyor. 3 kez art arda faiz indiren Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki hamlesi merak ediliyor. Dünyanın gözü Fed'e çevrilirken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu artıyor.
Amerika'da enflasyonun beklenin altında gelmesi yatırımcıların yüzünü güldürürken gözler artık Fed faiz kararında... Ülke merkez bankaları, ekonomi çevreleri, yatırımcılar bir sonraki toplantının tarihini araştırıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz düşürecek mi?
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fed faiz kararı 26 Ocak saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Bugünkü piyasa beklentisine göre gelecek ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 18.6 şeklinde...