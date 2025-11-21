Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz indirecek mi, düşürecek mi?
Küresel piyasaların odağında yeniden Amerikan Merkez Bankası’nın faiz politikası yer alıyor. Toplantı takviminin nasıl şekilleneceği ve faizlerde değişiklik olup olmayacağı sıkça araştırılıyor. Binlerce kişi her gün "Fed faiz kararı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Amerikan Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz toplantısı, uluslararası finans çevrelerinde yakından izleniyor. Özellikle yatırımcılar, toplantının hangi tarihte yapılacağını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda... Tarihleri netleştirmek adına "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.
Fed faiz düşürecek mi?
21 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 64.5'i faizlerin sabit tutulacağını 35.5'i ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.