Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz indirecek mi?
Fed toplantısına çok az bir süre kaldı. Piyasalar, Fed'in vereceği kararı heyecanla bekliyor. "Faiz indir" baskısı gün geçtikçe artarken nasıl bir tutum sergileneceği merak konusu... Öte yandan yoğun şekilde "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu geliyor.
Küresel piyasaları Fed toplantısı heyecanı sardı. ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirimi konusunda sıkıştırıyor. Son günlerde Fed toplantı tarihi sürekli araştırılıyor ve gündemdeki soru "Fed faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı takvimine göre bir sonraki toplantı 29-30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Karar 30 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
Fed faiz indirecek mi?
Fed'in faizleri sabit tutacağına dair ihtimal yüzde 95,7'ye kadar yükseldi. Bu durum, 4,25 - 4,50 aralığındaki mevcut politika faizinin korunacağı beklentisini güçlendiriyor.