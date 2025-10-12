Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz indirecek mi?

Amerikan Merkez Bankası, küresel piyasaların en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD ekonomisindeki gelişmeler, enflasyon verileri yakından izlenirken, yatırımcıların gözü Fed’in akim ayı toplantısına çevrildi. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim tarihleri arasında bir daha toplanacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

Faizler inecek mi?

Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 98.1'i faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.