Fed faiz kararı ne zaman? Fed faizleri düşürecek mi?

Fed toplantı tarihleri özellikle yatırımcılar için her zaman büyük bir heyecana sahne oluyor. İlk olarak veriler ardından da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Bu ay için coşku bir hayli artarken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Fed faiz kararı 26 Ocak saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

Bugünkü piyasa beklentisine göre gelecek ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 17.2 şeklinde...