Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Fed faiz düşürecek mi?
Fed toplantıları dünya piyasalarını doğrudan etkiliyor. Bu ay yine kritik bir toplantı gerçekeleşecek. Faiz indirimi beklenmezken en önemli konu Fed Başkanı Powell'ın nasıl bir açıklama yapacağı... Son günlerde artan sorulardan biri de "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Fed yılın ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıda alaınacak kararlar küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. Özellikle piyasalar Powell'ın tonunu merak ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak ve faiz kararı saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
23 Ocak Cuma günkü piyasa beklentisine göre bu ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 6.9 şeklinde...