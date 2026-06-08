Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, artıracak mı?
Amerika-İran gerilimi sürerken piyasalar da kan ağlıyor. Savaş enflasyona sebep olurken Fed'in nasıl bir yol izleyeceği tartışılıyor. Yeni ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları da merakla beklenirken "Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Tüm dünyanın gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda... Küresel piyasalar nefesini tutarken özellikle yatırımcılar toplantı tarihini netleştirmek adına "Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Fed faiz kararı ne zaman?
Amerikan merkez Bankası faiz kararını 16 Haziran saat 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Piyasalar 8 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla yüzde 96.1 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.