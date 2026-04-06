Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Fed faiz indirecek mi?

Küresel piyasalar ilk olarak ABD enflasyon rakamlarını beklerken daha sonra Fed'e kilitlenecek. Toplantı tarihine adım adım yaklaşıyoruz. Dünya kararı beklerken her gün artarak devam eden soru "Fed faiz kararı ne zaman" oluyor.

Fed faiz kararı ne zaman?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed kararını saat 21.00'de duyuracak.

6 Nisan 2026 Pazartesi piyasa beklentisine göre yüzde 98.9 oranında faizlerin sabit kalması bekleniyor.