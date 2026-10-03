Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor? Fed faiz mi artıracak?
Ekim ayında Amerikan Merkez Bankası bir kez daha toplanacak. Geçen ay fed uzun zaman sonra faizleri yükseltti. Bu yine bir faiz artışı gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor?
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Fed toplantısı bu ay yine yapılacak. Dünyanın gözü kulağı yine Amerikan Merkez Bankası'nda olacak. Her gün faizleri artıp artmayacağı tartışılırken özellikle yatırımcılar "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor?
Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.
Piyasaların yüzde 77'si 3 Ekim 2026 tarihi itibarıyla faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ