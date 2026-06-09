Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faiz kararını hangi gün duyuracak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tüm küresel piyasalar Fed'in faiz kararlarını nefeslerini tutarak bekliyor. Dolar kuru, altın fiyatları, borsa endeksleri ve gelişmekte olan ülkelerin para birimleri Fed'den etkilenirken özellikle yatırımcılar "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

Fed faiz kararı ne zaman?

Amerikan merkez Bankası faiz kararını 16 Haziran saat 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.

Piyasalar 9 Haziran 2026 Salı itibarıyla yüzde 96.7 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.