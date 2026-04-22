Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?

Fed faiz kararı yakın zamanda açıklanacak. Ülke merkez bankalarından, yatırımcılara kadar gözler Amerikan Merkez Bankası'nda... Heyecan her geçen gün artarken beklentiler ise faizlerin sabit kalacağı yönünde... Peki, Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed kararını saat 21.00'de duyuracak. 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell kameralar karşısına geçecek.

22 Nisan 2026 Çarşamba piyasa beklentisine göre yüzde 100 oranında faizlerin sabit kalması bekleniyor.