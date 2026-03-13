Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?
Amerika'da enflasyon rakamları geldi sırada Fed faiz kararı var. Savaş devam ederken Fed'in nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Günler ilerlerken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu da tırmanıyor.
Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Dünya merkez bankaları, piayasalar, yatırımcılar gelecek karara odaklanmış durumda... Beklentiler faizlerin sabit kalacağı yönünde fakat ABD Başkanı Trump faizlerin düşmesini istiyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve faiz kararını saat 21.00'de duyuracak.
Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.
Piyasaların beklentisine göre 13 Mart 2026 itibarıyla faizler yüzde 99.6 oranında sabit kalacak.