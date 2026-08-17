Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz artıracak mı?

Her Fed faiz toplantısı büyük bir heyecana sahne oluyor. Özellikle yatırımcılar Fed'in atacağı hamleyi ve hemen ardından Kevin Wars'ın açıklamalarına odaklanıyor. Ağustos ayının ortasını geride bıraktık ve "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusu daha da hızlanıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak.

Piyasaların yüzde 70,7'si 14 Ağustos 2026 itibarıyla faizlerin sabit kalmasını bekliyor.