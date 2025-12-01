Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz indirecek mi?

Amerika Merkez Bankası, aldığı kararlar aracılığıyla dünya genelindeki tüm ekonomiler için belirleyici bir rol üstlenmeye devam ediyor. Yatırımcılar ve finans piyasaları, bankanın bir sonraki toplantı takvimini büyük bir dikkatle izliyor. Faiz oranlarında indirim yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, en çok sorulan soru "Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak" oluyor.

Fed faiz kararı ne zaman?

Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faizlere ilişkin alınacak karar ise 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de kamuoyuna ilan edilecek.

Fed faiz düşürecek mi?

1 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 17.3'ü faizlerin sabit tutulacağını 83.7'sii ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.